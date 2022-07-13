Москва, , 12:22 — REGNUM В России альтернативой сбережениям в евро и долларах могут быть вложения в драгоценные металлы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 13 июля заявила доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Елена Воронкова.

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«В настоящее время использование долларов и евро российскими участниками внешнеэкономической деятельности в качестве международных резервов, международного средства платежа, сбережений и инвестиций весьма рискованно, — сказала Воронкова. — Ведь вероятность введения в любой момент запрета на трансграничные платежи российских компаний в долларах США или евро или сужение возможностей проведения интервенций в этих валютах представляют угрозу экономической безопасности страны».

По ее словам, активным инструментом дедолларизации российского рынка служит китайский юань как валюта государства — основного внешнеторгового партнера РФ.

«За последние месяцы объем операций с юанем на Московской бирже вырос в пятнадцать раз, а доля китайского юаня в российских международных резервах только в 2021 году увеличилась почти на 4,5 процентных пункта, — сказала она. — Также в качестве альтернативы сбережениям в евро и долларах США российские финансовые институты предлагают сегодня достаточно выгодные условия вложений в драгоценные металлы, которые можно рассматривать как способ диверсификации личных инвестиций на относительно долгосрочный период размещения».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Александр Сафонов рассказал, стоит ли использовать юани и рупии как средство хранения сбережений.

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