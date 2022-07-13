Саранск, , 12:21 — REGNUM В Октябрьском районе вечером 12 июля водитель совершил наезд на двух пешеходов. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Камера. Дорога

Авария произошла на улице Первомайская. 19-летний водитель, не имеющий права управления транспортными средствами, на автомобиле ГАЗ-31 105 сбил 63-летнюю и 66-летнюю женщин, которые находились у края проезжей части.

С травмами различной степени тяжести пострадавшие были доставлены в медицинские учреждения.

На момент совершения ДТП водитель был трезв. В его отношении составлен протокол об административном правонарушении по статье о вождении без прав.

Как сообщало ИА REGNUM, в Тюмени в конце июня электропоезд сбил двух женщин. Пострадавших местных жительниц направили в больницу.

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