Москва, 13 июля, 2022, 12:21 — ИА Регнум. В ходе специальной военной операции на Украине российские военные уничтожили два командных пункта украинских боевиков. Об этом 13 июля в ходе брифинга заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM ВКС РФ

«За прошедшие сутки ВКС России уничтожено: два командных пункта в районе населённого пункта Березнеговатое Николаевской области», — сказал Конашенков.

Также, по его словам, был ликвидирован склад боеприпасов в районе населённого пункта Северск. Кроме того, в результате удара российских военных было уничтожено семь единиц бронетанковой техники 60-й механизированной бригады ВСУ в районе Белогорье Запорожской области.

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Как сообщало ИА REGNUM, днём ранее Вооружённые силы России высокоточными ракетами «Искандер» уничтожили американские установки противокорабельных ракет Harpoon киевских боевиков в Одесской области.

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