Иркутск, 13 июля, 2022, 12:20 — ИА Регнум. С начала 2022 года на территории Приангарья зарегистрировано 95 дорожно-транспортных происшествий с мототехникой, в которых девять человек погибли и более 100 получили травмы, в числе которых 37 несовершеннолетних. О своем беспокойстве данной статистикой 13 июля известили в ГУ МВД РФ по региону.

МВД Иркутская область. ДТП

Только с начала текущей недели (11 июля) в регионе произошло шесть ДТП, в которых один человек погиб и семеро получили травмы.

Так, накануне вечером в Нукутском районе 14-летний подросток, управляя мотоциклом RACER не справился с управлением и допустил наезд на коня с последующим опрокидыванием. В результате происшествия сам ребенок мотоциклист и его 14-летний пассажир доставлены в медицинское учреждение с травмами. По факту инцидента сотрудниками полиции проводится проверка, в ходе которой также будет дана оценка законным представителям в части воспитания несовершеннолетних.

Проведенный анализ происшествий свидетельствует, что самыми распространёнными нарушениями среди водителей мототранспорта, которые повлекли к совершению ДТП являются: нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части (27 ДТП), несоблюдение очередности проезда (19 ДТП), нарушение скоростного режима (18 ДТП), неправильный выбор дистанции (6 ДТП), выезд на полосу встречного движения (4 ДТП), нарушение правил обгона (3 ДТП). В 19 случаях водители мотоциклов находились в состоянии опьянения или отказались пройти медицинское освидетельствование. Наибольшее количество ДТП произошло с мотоциклистами, стаж вождения которых свыше 10 лет.

Сотрудниками ГИБДД привлечено к административной ответственности более 2000 водителей мототранспорта за различные нарушения ПДД, 242 водителя отстранены от управления мотоциклами за нетрезвую езду.

Как сообщало ИА REGNUM, с 4 по 10 июля, на территории регионапроизошло 40 дорожно-транспортных происшествий, в которых три человека погибли, 47 человек получили травмы различной степени тяжести.

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