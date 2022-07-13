Калуга, 13 июля, 2022, 12:48 — ИА Регнум. Проект из Калужской области «РСО: я знаю, я разделяю» выиграл федеральный грант на экологическое просвещение школьников, сообщили 13 июля корреспонденту ИА REGNUM в региональном министерстве природных ресурсов и экологии.

Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области Экологическое просвещение школьников

Проект регионального экологического центра будет реализовываться в Калуге в три этапа. Первый этап — экологического занятия на тему «Разделяем правильно». Участие в нём примут более 400 школьников. Второй — конкурс рисунков на тему раздельного сбора отходов. По его итогам будет определено 45 победителей. В рамках третьего этапа школьники посетят территорию ответственного потребления — Художественный музей мусора «МУ МУ». Здесь для школьников будет организована пятичасовая познавательно-развлекательная программа.

Среди победителей I этапа Грантового конкурса-2022 года 24 некоммерческие организации. Они получат поддержку на сумму до 200 тысяч рублей каждая.