Москва, 13 июля, 2022, 12:17 — ИА Регнум. За прошедшие 24 часа российские истребители и системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили четыре военных самолета вооружённых украинских формирований. Об этом 13 июля рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Минобороны России Игорь Конашенков

«Российскими истребителями сбиты в воздухе три самолета воздушных сил Украины: Су-25 и Су-24 в районах населенных пунктов Новоукраинка и Барвенково Донецкой Народной Республики, а также один МиГ-29 в районе Баштанки Николаевской области», — сказал он.

«Кроме того, еще один Су-25 воздушных сил Украины сбит в районе Широкое Николаевской области российскими средствами противовоздушной обороны», — также добавил официальный представитель Минобороны.

Помимо этого, Конашенков рассказал, что также за это время было сбито девять беспилотников, и перехвачено пять ракет «Точка-У» и 18 снарядов реактивных систем залпового огня «Ураган».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что Вооружённые силы России в ходе спецоперации по денацификации Украины уничтожили пять заброшенных из Киева украинских диверсантов и захватили в плен ещё десять.