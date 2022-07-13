Москва, 13 июля 2022, 12:16 — REGNUM Российская авиация ударами высокоточного оружия уничтожила в Николаеве свыше 350 украинских боевиков, сообщили 13 июля в Минобороны РФ.
Кроме того, в результате удара высокоточным оружием ВКС России по пункту временной дислокации артиллерийского дивизиона 59-й мотопехотной бригады в восточной части города Николаев уничтожено до 70 боевиков артиллерийских подразделений ВСУ, десять самоходных гаубиц 2С1 «Гвоздика» и свыше 10 единиц автомобильной и специальной техники.