Москва, 13 июля, 2022, 12:16 — ИА Регнум. Российская авиация ударами высокоточного оружия уничтожила в Николаеве свыше 350 украинских боевиков, сообщили 13 июля в Минобороны РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM ВКС РФ

«Противник несет значительные потери на всех направлениях. Высокоточными ракетами воздушного базирования на территории судостроительного завода в городе Николаев уничтожено свыше 350 военнослужащих ВСУ и 20 единиц военной техники из состава резерва оперативно-тактической группы «Каховка», — сообщили в российском оборонном ведомстве.

Кроме того, в результате удара высокоточным оружием ВКС России по пункту временной дислокации артиллерийского дивизиона 59-й мотопехотной бригады в восточной части города Николаев уничтожено до 70 боевиков артиллерийских подразделений ВСУ, десять самоходных гаубиц 2С1 «Гвоздика» и свыше 10 единиц автомобильной и специальной техники.