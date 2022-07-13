Санкт-Петербург, 13 июля, 2022, 12:17 — ИА Регнум. Санкт-Петербург за прошедшие сутки опустился на третью строчку по новым случаям заражения коронавирусом. Об этом 13 июля сообщили в федеральном штабе. Город на Неве обошла Московская область и столица, на девять и 688 случаев, соответственно.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

За минувшие сутки в Петербурге выявили 284 случая заражения коронавирусом, что на девять случаев больше, чем сутками ранее. Пока в городе наблюдается медленный прирост новых заболеваний.

Скончались от ковида, как основной причины смерти, за сутки в Петербурге четыре пациента. Этот показатель снизился на три человека по отношению к прошлым суткам.

Список излечившихся от вируса за сутки пополнили 285 человек, что на 63 пациента меньше, чем за предыдущие сутки.

С момента первого случая обнаружения коронавируса в Петербурге зафиксировали 1 539 934 случая заражения коронавирусом. Жертвами вируса стали за всё время 34 218 больных. Переболели ковидом 1 502 758 человек.