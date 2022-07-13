Таллин, 13 июля, 2022, 12:13 — ИА Регнум.

Армия Эстонии

В военное время Силы обороны Эстонии будут вынуждены принудительно изъять у частных предприятий и гражданских лиц 2 700транспортных средств. Об этом сообщило эстонское телевидение ETV.

Эта цифра не является окончательной, так как в рамках усиления территориальной обороны местное ополчение «Кайтселийт» также получит право забирать гражданский автотранспорт. Сколько и каких машин понадобится «Кайтселийту», еще предстоит определить и зафиксировать в соответствующем плане.

В ходе недавних учений НАТО в Эстонии «Ёж» (Siil) уже отрабатывалось принудительное изъятие транспортных средств у коммерческих предприятий для военных нужд. В ходе учений военные получили таким образом грузовики, краны и другие машины — всего порядка 20 единиц.

В реальности такое изъятие возможно лишь на время военных действий, отметили в военном ведомстве в интервью СМИ.

«Например, владелец предприятия получает утром сообщение, что его транспортное средство планируется принудительно изъять, Он дает распоряжение водителю, и водитель к конкретному времени прибывает в указанное место, где мы принимаем этот автомобиль», — рассказал руководитель отдела мобилизационных ресурсов Ало Аулик.

Силам обороны Эстонии необходима разная техника — квадроциклы, мотоциклы, внедорожники — как обычные, так и повышенной проходимости, а также грузовики, тракторы и краны.

В наибольшем дефиците — полноприводные грузовики с двумя и тремя ведущими мостами. Чем больше солдат, тем больше нужно техники, заявили в «Кайтселийте».

Отмечается при этом, что поврежденное в ходе боевых действий частное имущество компенсации не подлежит.