Майкоп, 13 июля, 2022, 12:11 — ИА Регнум. Адыгея вошла в десятку крупнейших производителей водки в России. С начала 2022 года республика произвела 1,21 млн декалитров, заняв десятое место среди субъектов РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Водка

«В Адыгее в первом полугодии 2022 года производство водки составило 1,21 млн декалитров (12,1 млн литров). Это на 33,6% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из данных Росалкогольрегулирования», — пишет «Коммерсант»

По данным издания, первое место по производству водки за первое полугодие 2022 года заняло Подмосковье с показателем 7,6 млн декалитров. Второе место заняла стала Татария, третьей стала Вологодская область с показателями 4,2 млн дал и 2 млн дал соответственно.