Владивосток, , 12:10 — REGNUM В Приморье возбуждено уголовное дело в отношении капитана морского порта Владивосток, обвиняемого в превышение должностных полномочий, сообщили в пресс-службе Восточного межрегионального СУТ СК России.

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В ходе следствия установлено, что капитан, действуя из личной заинтересованности, используя служебные полномочия вопреки интересам службы, дал указание главному госинспектору группы по проведению осмотров судов, уничтожить акт инспектирования, где были зафиксированы выявленные нарушения, создающие угрозу судну и экипажу. Взамен подлинного акта он заставил сделать подложный, в котором указать замечания, не препятствующие выходу судна из морского порта. Что и сделал госинспектор.

«Уголовное дело было возбуждено по материалам, предоставленным сотрудниками УФСБ России по Приморью», — добавили следователи.

Расследование продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, в Оренбурге чиновника уличили в превышении должностных полномочий.