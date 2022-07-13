Джакарта, , 12:11 — REGNUM В министерстве здравоохранения Индонезии заявили, что сотрудничество Индонезии с производителем вакцин Sinovac продолжается, сообщает Antara.

Вакцина от коронавируса Sinovac Biotech Governo do Estado de São Paulo

«Индонезия действительно сотрудничала с Sinovac с самого начала, и, конечно, она будет продолжать это делать», — заявили в министерстве здравоохранении страны.

Индонезия стремится стать центром вакцинации против COVID-19 в регионе. Сотрудничество осуществляется в форме передачи технологий для развития совместных исследовательских центров в Индонезии.

Sinovac и Sinopharm экспортировали в Индонезию 6,4 млн готовых к применению вакцин против коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, Австралия открывает образовательные программы для граждан Индонезии, желающих получить степень магистра или доктора философии.

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