Архангельск, 13 июля, 2022, 12:10 — ИА Регнум. С начала года из колоний, расположенных в Архангельской области, условно-досрочно были освобождены более 200 человек, сообщает пресс-служба ведомства.

Пресс-служба СУ СКР по Саратовской области Колония

«В первом полугодии судом были поддержаны ходатайства об условно-досрочном освобождении 228 осужденных, они вернулись домой. Также отбывающие наказание в регионе имеют право на смягчение условий отбывания наказания — в колонию-поселение за полгода было переведено 172 человека», — сообщили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, в Архангельской области геномную регистрацию прошли 19 тысяч осужденных.