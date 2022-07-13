Рига, , 12:10 — REGNUM

Сейм Латвии Saeima

Со среды, 13 июля, Центральная избирательная комиссия (CVK) Латвии начала прием кандидатских списков на выборы в парламент страны Сейм 14-го созыва. Об этом сообщила пресс-служба комиссии.

Подача списков продлится по 2 августа. Процедура голосования ничем не будет отличаться процедуры на прошлых выборах. Но есть и новшества. Впервые на выборах в Сейм можно будет голосовать с ID-картой личности, в паспорта больше не ставят штампы об участии, учетом займется онлайн-регистр избирателей.

Также на 66 избирательных участках появится возможность сдать свои голоса «на хранение». В Риге таковых будет 20, в Даугавпилсе, Лиепае, Огре и Валмиере — по два участка, в остальных самоуправлениях — по одному.

Если нет возможности проголосовать в день выборов, избиратель может подать голос на хранение в течение трех дней до дня выборов. Процедура заключается в том, что избиратель передает участковой избирательной комиссии собственноручно запечатанный конверт с заполненным бюллетенем. Тот помещается в другой конверт, и в таком виде сохраняется в специальном ящике. Внешний конверт подписан, так что у избирателя сохраняется возможность передумать, в день выборов забрать «досрочный» конверт и проголосовать обычным порядком.

Выборы в Сейм пройдут 1 октября с 7 до 20 часов. Избирателями могут быть только совершеннолетние граждане Латвии и стран Евросоюза.