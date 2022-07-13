Йошкар-Ола, 13 июля, 2022, 12:09 — ИА Регнум. В Марий Эл завершено расследование уголовного дела в отношении 55-летнего бывшего директора одного из обществ с ограниченной ответственностью, который обвиняется в мошенничестве, совершенном лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике.

Иван Шилов ИА REGNUM Капремонт

По данным следствия, в мае 2017 года между школой и ООО по итогам аукциона был заключен контракт на капитальный ремонт здания. Деньги на ремонт выделила одна из местных компаний в качестве благотворительного пожертвования.

Директор ООО дал своему подчиненному указание подготовить акты о приемке выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ и затрат, которые содержали заведомо ложные сведения. Не планируя выполнять работы в рамках муниципального контракта, директор общества подписал все документы. Денежными средствами, которые поступили на счет организации, он распорядился по собственному усмотрению.

В результате школе и муниципальному образованию был причинен ущерб на общую сумму 15,7 млн рублей.

Преступление выявлено сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Марий Эл, подчеркнули в управлении.

По уголовному делу был изъят и изучен большой объем документов, допрошено более 30 свидетелей, проведена строительно-техническая экспертиза. В качестве обеспечения гражданского иска у обвиняемого изъяты здание и земельные участки. На имущество бывшего директора ООО по ходатайству следователя наложен арест. Материалы уголовного дела составили 16 томов.

С утвержденным обвинительным заключением уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области возбуждено уголовное дело по факту хищения средств при ремонте школы. Надзорное ведомство считает, что руководство коммерческой организации, заключив контракт на капремонт здания, похитило около 1 млн рублей бюджетных средств.

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