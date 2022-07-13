Москва, 13 июля, 2022, 12:08 — ИА Регнум. Вооружённые силы (ВС) России в ходе спецоперации по денацификации Украины уничтожили пять заброшенных из Киева украинских диверсантов и захватили в плен ещё десять. Об этом 13 июля рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM Армия России

«В районе населенного пункта Дементиевка Харьковской области ликвидирована диверсионно-разведывательная группа переброшенного из Киева 242-го батальона 241-й бригады территориальной обороны. Пять боевиков уничтожены на месте, ещё десять украинских военнослужащих захвачены в плен», — сказал он.

Помимо этого, Конашенков добавил, что за сутки Воздушно-космические силы РФ уничтожили два командных пункта и склад боеприпасов киевских боевиков, а также семь единиц бронетанковой техники 60-й механизированной бригады ВСУ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее офицер Народной милиции (НМ) Луганской Народной Республики (ЛНР) Андрей Марочко заявил, что силы противовоздушной обороны (ПВО) надёжно защищают небо над Луганском и другими городами ЛНР.