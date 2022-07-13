Петропавловск-Камчатский, 13 июля, 2022, 12:08 — ИА Регнум. На Камчатке 12 июля определили победителей конкурса на получение гранта для строительства модульных отелей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом правительстве.

chren Номер отеля

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Всего на конкурс поступило три заявки. Комиссия определила двух победителей.

Один модульный отель появится в Верхне-паратунском районе. Его возведет ООО «Снежная Долина».

Второй построит ООО «Кречет-тур» в районе имени Лазо.

«Мы считаем его стратегически важным, он открывает новое направление для туристов, на север Камчатки, где абсолютно другой климат, другие пейзажи. Данное направление очень перспективное», — прокомментировал министр туризма Камчатки Владимир Русанов.

Как сообщало ИА REGNUM, в рамках федеральных мер поддержки регионов в условиях санкций Камчатка получила более 100 млн рублей на строительство двух модульных отелей.