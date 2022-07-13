Рабат, , 12:11 — REGNUM Береговая охрана Марокко подвела итоги работы по спасению тонущих мигрантов в дни праздника Ид-аль-Адха (Курбан-байрам). Об этом 13 июля сообщает официальное информационное агентство MAP со ссылкой на заявление ведомства.

Мигранты

Так, в период с 9 по 12 июля спасатели провели серию операций в Средиземном море и Атлантическом океане. Как сообщается, за этот период были спасены 257 человек, пытавшихся попасть в ЕС на самодельных плавсредствах или вплавь.

Как сообщается, большинство спасённых являются уроженцами южной и центральной Африки, в числе мигрантов также есть граждане Афганистана и Йемена. Все мигранты были доставлены в порты Марокко для оказания помощи.