Москва, 13 июля, 2022, 12:07 — ИА Регнум. После трех сессий внушительных потерь доллар «воздержался» от падения по итогам сессии 12 июля и даже приподнялся на символические 0,7%, завершив день непосредственно под отметкой 59 руб. Об этом сообщил ИА REGNUM сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

По его словам, 13 июля пара доллар/рубль возобновила снижение, но пока удерживается над 58 руб., теряя с начала дня свыше 1%.

Он отметил, что российская валюта по-прежнему не желает сдавать позиций и охотно отыгрывает недавнюю техническую коррекцию, которая едва не подбросила доллар к отметке 65 руб. Но вследствие «небольших усилий» рубля уровень 60 руб. снова превратился в сопротивление, сместив фокус внимания игроков обратно к нижней границе диапазона, сказал он. Впрочем, добавил эксперт, возвращение пары к 50 руб. вовсе не гарантировано, прежде всего потому, что власти продолжают муссировать тему корректировки курса.

По его словам, крепкая валюта невыгода экономике РФ в целом и экспортерам в частности. Но, как показывает нынешнее поведение рубля, вербальные интервенции оказывают минимальное воздействие на поведение «россиянина», которому нужны прежде всего действия. И пока таковые отсутствуют, рубль будет и далее «чувствовать себя вольготно», отметил он. По его словам, в самой ближайшей перспективе доллар рискует протестировать отметку 57 руб., но есть и риск более смелого выкупа просадок с подачи вербальных интервенций чиновников.