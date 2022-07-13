Вашингтон, , 12:04 — REGNUM В страны Ближнего Востока направляются рекордные объёмы мазута, дизельного топлива и других нефтепродуктов из России. Об этом 13 июля сообщает американское агентство Bloomberg.

Агентство приводит данные аналитического агентства Vortexa, в которых указано, что в июне объём поставок различных нефтепродуктов достигал 155 тысяч баррелей в сутки. При этом до начала российской спецоперации аналогичный показатель составлял менее 30 тысяч баррелей в сутки. Результаты являются рекордными как минимум с 2016 года.

Тем не менее, эксперты прогнозируют дальнейший рост. Ожидается, что в скором времени рекорд будет побит и объёмы поставок превысят 220 тысяч баррелей в сутки.