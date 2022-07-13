Коломбо, Шри-Ланка, , 12:04 — REGNUM Несмотря на согласие президента Шри-Ланки Готабаи Раджапаксы, бежавшего на Мальдивы, уйти с поста, кризис в стране далек от завершения: протестующие требуют немедленной отставки и премьер-министра Ранила Викрамасингхе. Премьер заявил, что уйдет, как только будет сформировано новое правительство, передает 13 июля Associated Press.

Флаг Шри-Ланки

Тысячи протестующих ворвались в его администрацию в среду 13 июля после захвата других правительственных зданий в последние дни.

Люди взбирались на стену и распахивали двери, а толпа ревела в знак поддержки, подбадривая их и размахивая флагами Шри-Ланки. Полиция применила слезоточивый газ для разгона толпы, но это не удалось, и все больше людей шли по улицам к переулку к зданию администрации, которая объявила чрезвычайное положение по всей стране.

Шриланкийцы продолжали стекаться и к президентскому дворцу.

«То, что сделал Раджапакса — бежал из страны — это трусливый поступок, — сказал Associated Press 24-летний студент факультета морской электротехники Бхасура Викрамасингхе, который пришел к резиденции с друзьями. — Я не буду праздновать. Нет смысла. Сейчас у нас в стране ничего нет».

Он пожаловался, что во власти в стране уже много лет доминируют «старые политики», которым пора на покой. «К политике нужно относиться как к работе — у тебя должна быть квалификация, чтобы тебя взяли на работу, а не из-за фамилии», — сказал он, имея в виду семью Раджапакса.

«Мы надеялись, что он окажется за решеткой, а не сбежит на тропический остров! Что это за справедливость такая? — говорит другая протестующая, 28-летняя Ситара Седаралиянаге. — Первый раз в Шри-Ланке люди так восстают против президента. Мы хотим, чтобы он понес ответственность».

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