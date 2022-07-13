Оттава, , 13:45 — REGNUM В августе 2022 начнутся учения Королевского военно-морского флота Канады в Арктике в рамках операции «Нанук». Учения пройдут в несколько этапов совместно с американскими, датскими и французскими военными. Об этом сообщат пресс-служба правительства Канады.

Канадский военный корабль U.S. Navy

В период со 2 по 12 августа пройдёт первый этап учений, на котором будут отрабатываться элементы поиска и спасения, перехват судов, а также проведут стрельбы.

На втором этапе, с 15 по 24 августа, на борту головного судна класса сторожевых кораблей Королевского канадского военно-морского флота «Harry DeWolf» основное внимание будет уделено изучению поведения морских млекопитающих в Арктике, передислокации и тестированию гидроакустического оборудования.

Третий этап, который пройдёт с 24 августа по 3 сентября, будет сосредоточен на патрулировании канадской Арктики. Мероприятие пройдет между заливом Понд-Инлет и заливом Кембридж, штат Нунавут.

На четвёртом этапе, с 4 по 16 сентября, военные проведут испытания судна «Harry DeWolf» в Северо-Западном проходе.

На заключительном этапе, с 16 по 19 сентября, военные займутся патрулированием северных внутренних вод Канады.

Отметим, что «Нанук» — ежегодные боевые учения, проводимые вооруженными силами Канады в Арктике. Мероприятие предназначено для обучения различных элементов канадских вооруженных сил для действий в арктических условиях.

Как сообщало ИА REGNUM, министерство обороны Канады намерено вложить свыше 30 миллионов долларов в системы обнаружения и отслеживания военных угроз со стороны России.

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