Москва, , 12:11 — REGNUM Законопроект, освобождающий наследников заемщика от выплаты кредита при наличии страховки, внесен в Госдуму членами думской фракции «Единая Россия» во главе с депутатом Натальей Костенко, передает корреспондент ИА REGNUM 13 июля.

Госдума Иван Шилов © ИА REGNUM

Сейчас по закону «О потребительском кредите (займе)» предусмотрено заключение договора страхования жизни и здоровья заемщика, по которому при наступлении страхового случая, страховое возмещение получает не сам заемщик или его правопреемники, а банк. Эта сумма в последующем распределяется банком на погашение кредитной задолженности.

Депутаты отмечают, что на практике его наследники знают о кредитах и страховых сделках и, зачастую банки, пытаются взыскать долги с наследников заемщика.

Согласно законопроекту при наступлении страхового случая кредитор или третье лицо, действующее в его интересах, являющиеся выгодоприобретателем по договорам страхования жизни и здоровья заемщика, обязаны предъявить страховщику требование о выплате страхового возмещения в счет оплаты потребительского кредита (займа), включающее расчет задолженности заемщика в соответствии с условиями заключенного договора страхования, а также документы, подтверждающие наступление события, имеющего признаки страхового случая.

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