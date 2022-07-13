Мурманск, , 12:02 — REGNUM В июне в Мурманской области на сортировку отправили более 12 тысяч тонн, сообщает региональное правительство.

Сортировка мусора Govvrn.ru

«Технология производства, используемая на мусоросортировочном комплексе, позволяет извлекать из отходов 4 вида ПЭТ-бутылок, флаконы ПНД, ПВД и канистры ПНД, а также несколько видов пленки высокого и низкого давления. В структуре вторресурсов традиционно преобладают пластиковые бутылки. Они не только составляют примерно половину всего объема отходов, но и пользуются наибольшим спросом у предприятий-переработчиков», — рассказали в правительстве.

За первое полугодие реализовано более 175 тонн ПЭТ-бутылок. За ними по востребованности следуют алюминиевые банки и лом черных металлов. Все вторсырье отправляется на специализированные заводы в другие российские регионы.

Как сообщало ИА REGNUM, В Мурманской области с 1 июля тариф на вывоз мусора вырос на 4,14%.