Волгоград, , 12:16 — REGNUM Личность мужчины, который сфотографировался босым в непристойной позе у Вечного огня в Зале Воинской Славы на Мамаевом кургане, установили полицейские Волгограда, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 13 июля в пресс-службе регионального УМВД.

Полиция Мвд.рф

Фотографию заметили в социальных сетях. Полицейские установили, что на снимке — 34-летний житель Волгограда. Мужчину доставили в отделение, он объяснил свой поступок состоянием опьянения и заявил, что раскаивается.

В отношении нарушителя составлен административный протокол о мелком хулиганстве. Материалы направлены для рассмотрения в суд, статья предусматривает до 15 суток ареста.