Санкт-Петербург, , 12:04 — REGNUM Жертвами организаторов детской порностудии в Приморском районе Петербурга оказались три несовершеннолетние дочери задержанной горожанки, сообщили 13 июля в пресс-службе ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.

Педофил

Ранее ИА REGNUM сообщало, что правоохранительные органы задержали 43-летнюю местную жительницу и ее 71-летнего знакомого. Им вменяют организацию порностудии, где они снимали несовершеннолетних на камеру.

По данным следствия, задержанные лица с августа 2018 года по сентябрь 2021 года на территории Петербурга и Ленинградской области систематически совершали в отношении несовершеннолетних дочерей женщины (2007, 2008 и 2010 года рождения) насильственные действия сексуального характера. Кроме того, они снимали с детьми порнографические материалы.

«Возбужденное по признакам преступлений, предусмотренных п. п. «а, б, в, г» ч. 2 ст.242.2 УК РФ (использование несовершеннолетних в целях изготовления порнографических материалов, группой лиц по предварительному сговору), п. «б» ч. 4 ст.132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера)», — рассказали в ГСУ СКР по Петербургу, уточнив, что ранее пенсионер уже привлекался к ответственности за совершение аналогичных преступлений.

Женщине и пенсионеру предъявлены обвинения, в настоящий момент решается вопрос об избрании в отношении соучастников меры пресечения.

Читайте ранее в этом сюжете: В Петербурге задержали организаторов детской порностудии