Москва, , 12:00 — REGNUM Во вторник, 12 июля, цена на нефть Brent обрушилась на 6,80%, впервые с середины апреля закрывшись под отметкой 100 долларов за баррель. Об этом сообщил ИА REGNUM сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, 13 июля на мировых рынках наблюдается технической отскок, который, впрочем, пока не превышает уровня 101 доллар — покупателям явно не хватает стимула, чтобы вытянуть баррель к вчерашним пикам за пределами 106 долларов.

Эксперт отметил, что по рынку нефти прокатилась новая волна нервозных распродаж, которая на этот раз отправила цены к 3-месячным минимумам. Виной тому прежде всего опасения рецессии, которые продолжают нарастать как снежный ком. По его словам, спрос в развивающемся сегменте продолжает падать, а угроза изоляции Европы от поставок газа только подливает масла в огонь. Теоретически перспектива трансформации части спроса с газа на нефть открывает благоприятные горизонты для потребления, но всю картину смазывает перспектива экономического спада, который будет подавлять потребление в целом, отметил он.

По его словам, дополнительное давление на рынок оказали обновленные прогнозы ОПЕК, отразившие возможное ослабление мирового спроса в 2023 году, тогда как оценка потребления на текущий год осталась неизменной на уровне 3,36 млн баррелей в день, но с оговоркой: при условии, что эпидемиологическая обстановка в Китае улучшится. Иными словами, ОПЕК подтвердила наличие угрозы для нынешних показателей спроса, сказал эксперт.

По его словам, сейчас, когда Brent пытается отстоять уровень 100 долларов, понижательные риски сохраняются, и в ближайшей перспективе предлогом для нового падения цен может послужить инфляция в США, если отразит дальнейшее ускорение роста в июне и подтолкнет доллар к новым многолетним вершинам. Возвращение под 100 долларов сулит фьючерсам освоение новых минимумов в районе 97 долларов, отметил он.