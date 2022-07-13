Тегеран, 13 июля, 2022, 11:59 — ИА Регнум. Ближневосточное турне президента Соединенных Штатов Джо Байдена пройдет под знаком сколачивания антииранской коалиции, заявил посол России в Тегеране Леван Джагарян.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Байден

«Поездка президента Байдена будет проходить под таким антииранским фронтом, и будет вестись линия на сколачивание коалиции из арабских стран, Израиля на антииранской основе, что категорически неприемлемо», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Дипломат добавил, что «эта линия особенно противоречива в контексте попыток восстановить Совместный всеобъемлющий план действий по ядерной программе Тегерана».

Как сообщало ИА REGNUM, 12 июля спикер парламента Ирана Мохаммад Бакер Калибаф в послании, адресованном лидерам стран региона, заявил, что они должны остерегаться возможных угроз безопасности и стабильности в связи с предстоящим региональным турне президента США Джо Байдена.

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