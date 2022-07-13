Ярославль, 13 июля 2022, 12:31 — REGNUM В Ярославской области будут штрафовать подрядчиков за срыв ремонтов по проекту «Наши дворы». Об этом сообщает правительство Ярославской области.
Сейчас по проекту «Наши дворы» заключено 415 контрактов, из которых на 202 объектах уже ведутся работы. При этом на 77 дворовых территориях выполнено более 70 процентов работ, а на 88 — только от 10 до 30 процентов. Наказание ждёт подрядчиков, которые не выполнят работы вовремя.
Для контроля за работой во дворах монтируют системы видеонаблюдения. Уже установлены 343 камеры в 170 дворах. До конца месяца еще 232 объекта благоустройства оборудуют 443 камерами.
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