Ярославль, , 12:31 — REGNUM В Ярославской области будут штрафовать подрядчиков за срыв ремонтов по проекту «Наши дворы». Об этом сообщает правительство Ярославской области.

Ремонт двора в Ярославле

Сейчас по проекту «Наши дворы» заключено 415 контрактов, из которых на 202 объектах уже ведутся работы. При этом на 77 дворовых территориях выполнено более 70 процентов работ, а на 88 — только от 10 до 30 процентов. Наказание ждёт подрядчиков, которые не выполнят работы вовремя.

«По дворовым территориям, работы на которых не выполняются вовремя, необходимо составлять акты и потом начислять штрафные санкции подрядчикам. Если контрактом предусмотрено актирование по этапам, значит, они должны быть заактированы и штрафные санкции начислены, исходя из этапности. Это требование закона. Надо вовремя платить подрядчикам. Они должны чувствовать, что мы не только от них требуем, но и сами выполняем свои обязательства», — подчеркнул врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев.

Для контроля за работой во дворах монтируют системы видеонаблюдения. Уже установлены 343 камеры в 170 дворах. До конца месяца еще 232 объекта благоустройства оборудуют 443 камерами.

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