Пермь, , 11:58 — REGNUM В Перми под снос пойдёт четырёхэтажный дом, которому 100 лет. Здание является аварийным, сообщили в пресс-службе мэрии.

Снос

В доме проживали 159 человек. Все они расселены. Объект сровняют с землёй в III квартале 2022 года.

«Одним из приоритетов в работе городских властей является расселение аварийного жилищного фонда и последующий снос таких домов, так как они портят вид города и могут представлять опасность для прохожих. Особенно актуально это в преддверии празднования 300-летия Перми», — сказали в администрации.

Стоит отметить, в 2022 году в муниципалитете планируют снести 30 аварийных объектов. Уже под снос отправлено 13 домов.