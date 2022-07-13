Тюмень, , 11:58 — REGNUM В Тюмени вынесли приговор растлителю малолетнего ребёнка. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судебной системы Тюменской области.

Девочка Myriams-Fotos

В начале марта 2021 года в соцсетях 21-летний тюменец познакомился с с шестилетней девочкой. После непродолжительной переписки он предложил ребёнку прислать фотографии своих интимных частей тела. Девочка не только сфотографировалась обнаженной, но и снялась на видео. Затем отправила фото и видео растлителю.

Когда мать девочки чистила перегруженный информацией планшет дочери, то увидела интимные снимки и видео ребёнка. Женщина обратилась в СУ СКР по Тюменской области.

По словам матери девочки, она сама по просьбе ребёнка зарегистрировала её в социальной сети «ВКонтакте», где девочку и нашёл подсудимый.

Тюменец осуждён за действия сексуального характера на 12 лет исправительной колонии строгого режима. А также заплатит 300 тысяч рублей компенсации морального вреда, нанесённого ребёнку.