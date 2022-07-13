Воронеж, 13 июля 2022, 11:57 — REGNUM Фасад здания «Дома губернатора», являющегося объектом культурного наследия регионального значения, был повреждён в ходе проведения работ на проспекте Революции в Воронеже. Об этом сообщили в управлении по охране объектов культурного наследия региона.
Как сообщили в управлении, после обращений граждан специалисты провели проверку по факту повреждения объекта культурного наследия регионального значения «Дом народных организаций (Дом губернатора)», расположенного на проспекте Революции в Воронеже.
Также материалы по фактам выявленных специалистами нарушений при проведении работ направлены в полицию для принятия решения о возбуждении административного дела. После определения размера ущерба планируется также направить материалы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.
Как сообщало ИА REGNUM, работы на проспекте Революции проводятся в рамках его реконструкции, подрядчиком выступает компания «Воронежэнерго» — филиал «Россети Центр». В конце июня в городе разразился скандал, после того, как в брусчатке, которую планировалось уложить на обновлённом проспекте, обнаружили фрагменты могильных плит. Также в конце июня прокуратура сообщила о возбуждении уголовного дела по факту незаконной вырубки деревьев на проспекте Революции, 19.
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