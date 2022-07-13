Воронеж, , 11:57 — REGNUM Фасад здания «Дома губернатора», являющегося объектом культурного наследия регионального значения, был повреждён в ходе проведения работ на проспекте Революции в Воронеже. Об этом сообщили в управлении по охране объектов культурного наследия региона.

Повреждённый фасад Дома губернатора Управление по охране ОКН Воронежской области

Как сообщили в управлении, после обращений граждан специалисты провели проверку по факту повреждения объекта культурного наследия регионального значения «Дом народных организаций (Дом губернатора)», расположенного на проспекте Революции в Воронеже.

«По результатам указанного мероприятия в адрес заказчика, подрядчика и субподрядчика, непосредственно проводившего работы в границах территории данного памятника архитектуры, с учетом установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля» ограничений, направлены предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований в области охраны объектов культурного наследия», — сообщили в управлении.

Также материалы по фактам выявленных специалистами нарушений при проведении работ направлены в полицию для принятия решения о возбуждении административного дела. После определения размера ущерба планируется также направить материалы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

Как сообщало ИА REGNUM, работы на проспекте Революции проводятся в рамках его реконструкции, подрядчиком выступает компания «Воронежэнерго» — филиал «Россети Центр». В конце июня в городе разразился скандал, после того, как в брусчатке, которую планировалось уложить на обновлённом проспекте, обнаружили фрагменты могильных плит. Также в конце июня прокуратура сообщила о возбуждении уголовного дела по факту незаконной вырубки деревьев на проспекте Революции, 19.

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