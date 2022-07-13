Якутск, 13 июля 2022, 12:05 — REGNUM В Градоякутский Преображенский кафедральный собор 13 июля доставили мощи чудотворца, преподобного Сергия Радонежского. В церемонии участвовал глава республики Айсен Николаев, об этом он написал в своём телеграм-канале.
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Мощи привезли в Якутск в честь 600-летия со дня их обретения. Предполагается, что за 114 дней ковчег с мощами Сергия Радонежского объедет всю страну, святыня посетит 50 епархий и 57 городов.
Как сообщало ИА REGNUM, 1 и 2 июля мощи были в Забайкалье. В честь этого события состоялась праздничная литургия.