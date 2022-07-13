Якутск, , 12:05 — REGNUM В Градоякутский Преображенский кафедральный собор 13 июля доставили мощи чудотворца, преподобного Сергия Радонежского. В церемонии участвовал глава республики Айсен Николаев, об этом он написал в своём телеграм-канале.

eac82b7a29af314f11d9880a71d37db4ace230fd пресс-служба правительства Якутии

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«Сегодня мне посчастливилось стать участником церемонии принесения ковчега с мощами преподобного Сергия Радонежского в Градоякутский Преображенский кафедральный собор. Каждый якутянин сможет приложиться к мощам святого и попросить его помощи в течение сегодняшнего и завтрашнего дня», — написал глава республики.

Мощи привезли в Якутск в честь 600-летия со дня их обретения. Предполагается, что за 114 дней ковчег с мощами Сергия Радонежского объедет всю страну, святыня посетит 50 епархий и 57 городов.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 и 2 июля мощи были в Забайкалье. В честь этого события состоялась праздничная литургия.