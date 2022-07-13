Санкт-Петербург, 13 июля 2022, 12:00 — REGNUM Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге стал самым популярным местом притяжения для владельцев «Пушкинской карты». Об этом сообщили в городском комитете по культуре, отмечает 78.ru.

Исаакиевский собор, Петербург
Исаакиевский собор, Петербург
Иван Смелов

Комитет составил топовый список мест, которые чаще всего посещали по «Пушкинской карте». Возглавил рейтинг собор на Исаакиевской площади, его с сентября 2021 года к настоящему времени с использованием карты посетили 45 848 человек.

Следующую позицию занял Михайловский театр (17 828 билетов). В топ-3 также вошёл Музей истории Санкт-Петербурга в Петропавловской крепости (16 045). Популярностью у молодёжи также пользуется театр им. Комиссаржевской (13 869 билетов), а на пятой строчке — «Мюзик-Холл» (11 168). Судя по всем позициям рейтинга, в Петербурге у владельцев карты пользуются спросом в основном театры.

Напомним, что «Пушкинскую карту» могут оформить молодые люди в возрасте от 14 до 22 лет. На первом этапе внедрения лимит карты составил 3000 рублей, а затем был увеличен до 5000 рублей.