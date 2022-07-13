Санкт-Петербург, , 12:00 — REGNUM Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге стал самым популярным местом притяжения для владельцев «Пушкинской карты». Об этом сообщили в городском комитете по культуре, отмечает 78.ru.

Исаакиевский собор, Петербург Иван Смелов

Комитет составил топовый список мест, которые чаще всего посещали по «Пушкинской карте». Возглавил рейтинг собор на Исаакиевской площади, его с сентября 2021 года к настоящему времени с использованием карты посетили 45 848 человек.

Следующую позицию занял Михайловский театр (17 828 билетов). В топ-3 также вошёл Музей истории Санкт-Петербурга в Петропавловской крепости (16 045). Популярностью у молодёжи также пользуется театр им. Комиссаржевской (13 869 билетов), а на пятой строчке — «Мюзик-Холл» (11 168). Судя по всем позициям рейтинга, в Петербурге у владельцев карты пользуются спросом в основном театры.

Напомним, что «Пушкинскую карту» могут оформить молодые люди в возрасте от 14 до 22 лет. На первом этапе внедрения лимит карты составил 3000 рублей, а затем был увеличен до 5000 рублей.