Рязань, 13 июля, 2022, 11:57 — ИА Регнум. В августе 2022 года 50 новых школьных автобусов поступят в Рязанскую область, сообщает 13 июля пресс-служба правительства региона.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Школьный автобус

По словам врио губернатора Павла Малкова, по школьным маршрутам ездят около 300 автобусов. Властям предстоит проанализировать их техническое состояние для поэтапной замены.

«Уже в августе ожидаем поставку порядка 50 машин. При распределении техники прошу учесть вопрос обновления школьных автобусов в Скопинском районе, в этим вопросом обращались жители района», — уточнил руководитель региона.

График замены школьного автопарка в районах составит министерство образования.