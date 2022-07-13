Луганск, 13 июля, 2022, 11:55 — ИА Регнум. Силы противовоздушной обороны (ПВО) надёжно защищают небо над Луганском и другими городами Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом 13 июля заявил офицер Народной милиции (НМ) ЛНР Андрей Марочко в эфире телеканала «Россия-24».

Народная милиция ЛНР Андрей Марочко

«Невозможно преувеличить или преуменьшить значение ПВО, потому что на протяжении месяца наносятся удары по территории ЛНР с применением тактических ракетных комплексов «Точка-У», «Смерчей», «Ураганов», «Градов», HIMARS. 98% этих ракет сбивается», — сказал он.

Также офицер НМ ЛНР подчеркнул, что ни одно оружие не даёт 100%-ной гарантии попадания в цель из-за человеческого фактора и погрешностей, однако, по его словам, «по большей части силы ПВО справляются со своей задачей».

Кроме того, Марочко уточнил, что новыми целями вооружённых украинских формирований могут стать города Луганск, Алчевск, Стаханов, Лисичанск и Северодонецк.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в ходе специальной военной операции на территории Украины погиб уроженец Липецкой области, гвардии-ефрейтор Антон Берсенёв.