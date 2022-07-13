Сеул, , 11:57 — REGNUM Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль получил 13 июля четвертую дозу вакцины от COVID-19. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на пресс-секретаря южнокорейского лидера.

Юн Сок Ёль 대한민국 대법원

Сообщается, что глава государства сделал прививку через несколько часов после того, как правительство Южной Кореи объявило о планах расширить круг лиц, которые могут получить четвертую дозу вакцины.

С 14 апреля четвертую дозу могли получить только лица в возрасте старше 60 лет, однако в настоящее время правительство рассматривает вопрос о том, чтобы позволить лицам старше 50 лет, а также лицам в возрасте старше 18, имеющим сопутствующие заболевания, получить четвертую дозу вакцины.

«Я осведомлен, что можно заразиться коронавирусом и после вакцинации. Однако ряд экспертов считают, что вакцинация позволяет снизить риск возникновения серьезного заболевания или смерти», — передал слова президента пресс-секретарь.

По словам пресс-секретаря, Юн Сок Ёль также пообещал сделать всё возможное, чтобы обеспечить население достаточным количеством препаратов от COVID-19.