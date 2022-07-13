Рим, , 11:54 — REGNUM Российский полузащитник Алексей Миранчук может перейти из «Аталанты» в «Рому». Об этом 13 июля сообщил телеканал Sky Sport Italia.

Алексей Миранчук Дмитрий Голубович

Отмечается, что руководители «Ромы» и «Аталанты» провели беседу, на которой, в частности, упоминались имена Миранчука, а также испанского полузащитника «Ромы» Карлеса Переса.

Напомним, в сентябре 2020 года Миранчук перешёл в «Аталанту» из московского «Локомотива». Его контракт рассчитан до июня 2024 года. В сезоне-2021/22 он сыграл 25 матчей в различных турнирах, забил два гола и отдал пять голевых передач.

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