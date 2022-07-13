Ижевск, , 11:54 — REGNUM В полицию Ижевска обратился 48-летний местный житель, сообщив о краже у него денежных средств. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД по Удмуртии.

Криптовалюта (сс) geralt

Установлено, что потерпевший в одном из мессенджеров увидел объявление с предложением заработать на криптовалюте. Решив улучшить свое финансовое положение, мужчина перевел на указанные ему счета около 333 тыс. рублей.

В дальнейшем с ним перестали выходить на связь, и он был вынужден обратиться к правоохранителям. По данному факту в настоящее время проводится проверка.

Как сообщало ИА REGNUM, в Оренбургской области пожилой мужчина стал жертвой обмана при попытке заказать услуги интимного характера. в интернете на одном из сайтов по предоставлению услуг интимного характера 60-летний оренбуржец просматривал анкеты и позвонил по указанному номеру, но никто не ответил. Позже с мужчиной связался незнакомец и проинформировал, что из-за неверного пользования сайт заблокирован и для разблокировки необходимо перевести денежные средства. В итоге орчанин перечислил на указанный счет 91,5 тыс. рублей. Однако услугу ему никто так и не оказал.

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