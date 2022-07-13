Санкт-Петербург, 13 июля, 2022, 11:54 — ИА Регнум. 12 июля прошла церемония передачи в дар Эрмитажу костюма Карла Лагерфельда из коллекции Chanel от основателя интеллектуального клуба и event-площадки Olett Club Ольги Сыроватской.

Коммуникационное агентство SG Relations Ольга Сыроватская подарила Эрмитажу костюм Карла Лагерфельда

Подиумный костюм был исполнен в 2014 году в модном доме «Шанель» по эскизам выдающегося модельера современности Карла Лагерфельда. Костюм, который состоит из дамского жакета, шортов и пару высоких сапог-ботфорт, был представлен самим маэстро в знаменитом межсезонном показе Chanel Pre-Fall 2015 «Métiers d’Art Show» осенью 2014 года в Зальцбурге.

Весь костюм ярко демонстрируют любовь Лагерфельда к Австрии, к ее поистине сказочным дворцам и замкам, к традиционной одежде тирольских охотников, к мундирам Венской военной академии. И, конечно, модельер адресует это уверенной в себе современной женщине, соединяющей в себе одновременно и силу, и решительность, и хрупкость, и нежность.

Коммуникационное агентство SG Relations Костюм Карла Лагерфельда

«Я невероятно счастлива стать частью истории и сделать вклад в культурное развитие нашей страны», — поделилась своими эмоциями Ольга Сыроватская после церемонии.

Ольга Сыроватская основатель The Olett Quality Club. Целью клуба является расширение границ человеческого общения, собрав вместе в закрытом сообществе единомышленников для обсуждения тех или иных вопросов с авторитетными экспертами, обмениваться полезными знаниями, налаживать дружеские и деловые связи. В программе клуба — диалоги, лекции, спортивные мероприятия, публичные слушания с известными писателями, политиками, искусствоведами, психологами и коучами, авторитетными спикерами и экспертами в самых разных областях; тематические ужины с лучшими шеф-поварами; йога и медитации с известными гуру; танцевальные классы с лучшими хореографами и многое другое. Ольга Сыроватская является не только создателем клуба, но и известным коллекционером. Уже многие годы она коллекционирует фарфор Мейсенской мануфактуры и другие предметы искусства.