Канск, Красноярский край, 13 июля, 2022, 11:51 — ИА Регнум. В городе Канске Красноярского края направлено в суд уголовное дело по факту обнаружения тела ребёнка в септике. Об этом ИА REGNUM сообщили 13 июля в Главном следственном управлении СКР по Красноярскому краю и Хакасии.

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Расследование уголовного дела по факту обнаружения в септике около частного дома в квартале 6 микрорайона Луговой города Канска тела восьмилетнего ребёнка завершено. Обвинение по ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности») предъявлено 39-летнему мужчине — собственнику частного дома.

По данным следствия, днём 1 мая 2022 года восьмилетняя девочка ушла из дома. Родители и родственники организовали её поиски. Тело ребёнка обнаружил мужчина в приоткрытом септике, расположенном рядом с его домом.

Установлено, что обвиняемый не обеспечил надлежащего закрытия септика — отсутствовала крышка люка. Это и стало причиной падения в него девочки.

Уголовное дело направлено в суд.

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