Партизанский район, Приморский край, 13 июля, 2022, 11:50 — ИА Регнум. В Партизанского района проводит проверку по информации, размещенной в СМИ о том, что группа подростков избила школьницу, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе надзорного ведомства.

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Предварительно установлено, что в результате конфликта, возникшего на почве ревности между двумя девочками, одна из них с подростками от 14 до 16 лет напали на 13-летнюю жертву, причинив ей телесные повреждения. Тяжесть вреда здоровью устанавливается.

Как сообщало ИА REGNUM, в городе Ельце Липецкой области 11 июля была убита 17-летняя жительница Волгоградской области.