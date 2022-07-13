Зарандж, Афганистан, , 11:50 — REGNUM В афганской провинции Нимроз цена на горючее беспрецедентно выросла. Об этом со ссылкой на местные источники сообщает газета «8 Собх».

Бензин Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Некоторые жители Нимроза говорят, что литр бензина продаётся по цене от 80 до 83 афгани, а литр дизельного топлива — от 130 до 135 афгани.

По их словам, подорожание горючего вызвало множество проблем, в том числе и удорожание проезда. Они добавляют, что из-за роста цен на топливо многие пекарни в городе Зарандж, которые ранее использовали жидкое топливо, теперь перешли на газ.

И это несмотря на то, что Нимроз является одной из приграничных провинций с Ираном, и несмотря на большие объёмы импорта горючего из этой страны.