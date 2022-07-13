Зарандж, Афганистан, 13 июля, 2022, 11:50 — ИА Регнум. В афганской провинции Нимроз цена на горючее беспрецедентно выросла. Об этом со ссылкой на местные источники сообщает газета «8 Собх».

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Бензин

Некоторые жители Нимроза говорят, что литр бензина продаётся по цене от 80 до 83 афгани, а литр дизельного топлива — от 130 до 135 афгани.

По их словам, подорожание горючего вызвало множество проблем, в том числе и удорожание проезда. Они добавляют, что из-за роста цен на топливо многие пекарни в городе Зарандж, которые ранее использовали жидкое топливо, теперь перешли на газ.

И это несмотря на то, что Нимроз является одной из приграничных провинций с Ираном, и несмотря на большие объёмы импорта горючего из этой страны.