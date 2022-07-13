Киров, Калужская область, , 12:30 — REGNUM В Калужской области 31-летний житель Кирова обвинён в убийстве брата своей сожительницы, сообщили 13 июля корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре региона.

Охотничье ружье © ИА REGNUM

Следствием установлено, что в мае 2022 года обвиняемый избил сожительницу. Об этом узнал её брат и приехал поговорить с мужчиной. Обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в процессе ссоры выстрелил из охотничьего ружья в потерпевшего. Тело погибшего злоумышленник закопал на придомовой территории многоэтажного дома. Там оно было обнаружено следователями в ходе осмотра места происшествия.

Уголовное дело направлено в суд. Обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы.

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