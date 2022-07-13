Нижний Тагил, Свердловская область, 13 июля 2022, 12:02 — REGNUM В Нижнем Тагиле Свердловской области местный житель задержан за поджог автомобиля. Преступление мужчина совершил из-за ревности, сообщили журналистам в пресс-службе городского УМВД.
Инцидент произошёл 12 июля 2022 года. Свердловчанин поджёг автомобиль «Мазда 6», который принадлежал его возлюбленной. Огонь также повредил иномарку, находившуюся рядом. Незадолго до произошедшего женщина прекратила отношения с обвиняемым. При этом в свой адрес свердловчанка получала угрозы.
Свою вину мужчина признал. Во время совершения преступления он находился в состоянии наркотического опьянения.