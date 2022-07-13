Нижний Тагил, Свердловская область, 13 июля, 2022, 12:02 — ИА Регнум. В Нижнем Тагиле Свердловской области местный житель задержан за поджог автомобиля. Преступление мужчина совершил из-за ревности, сообщили журналистам в пресс-службе городского УМВД.

Jason Bolonski Горящий автомобиль

Инцидент произошёл 12 июля 2022 года. Свердловчанин поджёг автомобиль «Мазда 6», который принадлежал его возлюбленной. Огонь также повредил иномарку, находившуюся рядом. Незадолго до произошедшего женщина прекратила отношения с обвиняемым. При этом в свой адрес свердловчанка получала угрозы.

Свою вину мужчина признал. Во время совершения преступления он находился в состоянии наркотического опьянения.