Ижевск, 13 июля, 2022, 11:47 — ИА Регнум. Очищение территории Ярушинского дендропарка в Ижевске от зарослей борщевика Сосновского продолжается с середины июня. До настоящего момента опасное растение выкошено на площади около 7 гектаров, сообщает пресс-служба администрации Ижевска.

Borshchevik-info.ru Борщевик

Согласно муниципальному контракту, общая площадь, на которой будут уничтожены заросли борщевика, составляет 10 гектаров. Таким образом, около 70% работ подрядчик уже выполнил. Срок выполнения работ в полном объеме установлен на 31 июля.

«Применять агрохимические средства на особо охраняемых природных территориях нельзя. Потому здесь нами используются только биологические методы», — пояснил представитель подрядной организации Андрей Шутов.

Кроме того, Ижевской сельхозакадемией прорабатываются научно-обоснованные рекомендации о посеве на данной территории замещающих культур.

Как сообщало ИА REGNUM, прокуратура Алнашского района выявила, что администрацией территории не выполняются мероприятия по уничтожению зарослей борщевика Сосновского. Ранее прокуратура указывала на аналогичные нарушения в Ярушинском дендропарке.

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