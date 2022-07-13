Москва, , 11:51 — REGNUM Проблему бесхозных объектов ЖКХ необходимо решить в оперативном порядке. Как передает корреспондент ИА REGNUM 13 июля, об этом заявила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая («Единая Россия») на заседании президиума Совета законодателей.

Яровая Ирина © ИА REGNUM

По ее словам, эта проблема негативно влияет в целом на формирование тарифов для граждан и привлечение инвестиций в сферу концессионных соглашений.

«Росреестр подтверждает проблему того, что большое количество линейных объектов в сфере ЖКХ вообще никак не оформлены. То есть так называемые бесхозные объекты, которые ложатся бременем на тарифы, а значит на граждан и по которым вопросы безопасности их эксплуатации и возможности их обновления подвисают в воздухе. Это то, что требует оперативного рассмотрения и принятия решения», — сказала Яровая.

Она отметила, что парламентарии поддерживают Росреестр в их стремлении разобраться с такими объектами.

«Мы знаем, что они готовят уже соответствующие предложения», — добавила вице-спикер Госдумы.

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